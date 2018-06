Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baixista dos 3 Doors Down detido por violência doméstica

Todd Harrell já tinha sido cumprido pena de prisão por matar um homem num acidente de viação.

O antigo baixista dos 3 Doors Down, Todd Harrell, foi detido pelas autoridades norte-americanas na sexta-feira por violência doméstica, bem como por posse ilegal de armas e droga.



Harrell já tinha sido condenado em 2015 pela morte de um homem num acidente de viação que causou enquanto estava sob a influência de drogas e álcool.



Na altura, o baixista original da banda norte-americana foi para uma clínica de reabilitação, antes de ser formalmente condenado e obrigado a cumprir pena efetiva de prisão. Foi despedido dos 3 Doors Down nessa altura, há três anos.



Depois de dois anos na prisão, saiu com seis anos de pena suspensa para cumprir.



Desta feita, o homem foi levado pela polícia quando esta foi chamada à sua casa, no Mississippi, depois de um alarme ter disparado.



Agora, Harrell, de 46 anos, terá de esperar pelo resultado das investigação na prisão, uma vez que não lhe foi conferida qualquer fiança.