A casa do ‘Big Brother’ (TVI) recebeu no domingo duas novas concorrentes. Bárbara Parada, de 21 anos, é natural de Vila Nova de Gaia e promete espalhar uma (grande) dose de ousadia e sensualidade no formato. Estudante de Desporto, foi jogadora profissional de voleibol durante alguns anos, tendo sido inclusive campeã nacional.









