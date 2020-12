Bárbara Bandeira, melhor amiga de Sara Carreira, fez uma homenagem à melhor amiga que morreu na noite deste sábado num acidente de carro na A1.A artista colocou como foto de perfil do Instagram uma imagem a preto e branco onde aparece com a cabeça encostada no ombro de Sara.Recorde-se que a filha de Tony Carreira morreu num violento acidente de carro na A1. A jovem seguia no carro com o namorado Ivo Lucas que ficou em estado grave.