Bárbara Bandeira agradeceu esta quinta-feira as mensagens recebidas após a morte da melhor amiga, Sara Carreira.Na publicação do Instagram, a cantora pede aos fãs que orem por Ivo Lucas e pela família Carreira "hoje e sempre".Recorde que as jovens eram melhores amigas e que tinham celebrado o aniversário de Sara um dia antes do trágico acidente, que vitimou a filha de Tony Carreira.