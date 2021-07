Bárbara Branco e José Condessa: Paixão dentro e fora da ficção

Considerados dois dos atores mais talentosos da sua geração, José Condessa, de 24 anos, e Bárbara Branco, de 21, somam cada vez mais projetos em comum. A par da vida pessoal, o casal parece não ter descanso quanto à partilha da sua intimidade. Ultimamente a dupla tem sido chamada a viver histórias de amor em vários projetos, da televisão ao teatro. ‘Bem Me Quer’ (TVI) é um exemplo notório das sucessivas coincidências profissionais. Na trama, em que interpretam Vera e David, protagonizaram algumas das cenas mais ousadas da novela. Mas, afinal, qual é a opinião dos atores sobre transportar o seu amor para a ficção? "Não foi fácil percebermos que íamos estar na mesma novela. Eu e a Bárbara fizemos um percurso parecido [estudámos juntos na Escola Profissional de Teatro de Cascais] e fizemos muito teatro antes sequer de namorarmos. Percebemos que é bom trabalharmos juntos, mas não pode ser sempre", apontou José Condessa, que vê agora o destino trocar-lhes as voltas.No teatro, o jovem casal conta, também, com experiências idênticas. Na peça ‘Romeu e Julieta’, Bárbara e Condessa viveram em palco a história do amor trágico de William Shakespeare. Mais recentemente, contracenaram na peça ‘Hamlet’.‘O Crime do Padre Amaro’