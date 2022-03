Em tempos de guerra na Ucrânia, Bárbara Guimarães arregaçou as mangas e, movida por uma dose de generosidade, seguiu viagem com destino a Medyka, fronteira da Polónia com a Ucrânia. A apresentadora juntou-se a um grupo de voluntários da associação ‘We Are Ukraine’ que fez questão de prestar o seu contributo e marcar a diferença ao percorrer cerca de 3500 quilómetros numa carrinha.