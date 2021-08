Bárbara Guimarães submetida a nova peritagem psicológica

Bárbara Guimarães foi submetida a uma nova peritagem psicológica - a terceira desde o início do divórcio polémico de Manuel Maria Carrilho - no Instituto de Medicina Legal, em Lisboa, avançou a ‘Nova Gente’.Esta avaliação, realizada na última sexta-feira, 13 de agosto, foi solicitada pelo Tribunal de Família e Menores, na sequência dos acontecimentos da noite de 19 de fevereiro, em que a apresentadora foi acusada de violência doméstica contra a filha Carlota. No relatório da polícia consta ainda que Bárbara se encontrava alcoolizada.