Bárbara Guimarães, de 50 anos, encontra-se numa fase muito apaixonada. Depois do Correio da Manhã ter noticiado, em primeira mão, o novo relacionamento amoroso, o rosto da SIC já assumiu a relação com o piloto Tiago Raposo Magalhães, de 46 anos.



Agora, ambos foram “apanhados” juntos numa tarde de passeio, por um dos mercados do Estoril e é possível ver o nível de cumplicidade que partilham entre os dois.









