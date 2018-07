Bárbara Lourenço em festival com novo amor

Atriz foi ao NOS Alive com Hugo Gasparinho.

Por André Filipe Oliveira e Carolina Pinto Ferreira | 01:30

Bárbara Lourenço marcou presença no primeiro dia do NOS Alive, em Algés, e não esteve sozinha. Osurpreendeu a atriz, de 25 anos, na companhia do seu novo amor, com quem esteve de mãos dadas no recinto.