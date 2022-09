Bárbara Norton de Matos já não esconde o quão está feliz ao lado do novo namorado. Embora inicialmente tenha confessado que preferia manter a identidade do namorado em segredo, a atriz, de 43 anos, acabou por partilhar nas redes sociais uma fotografia ao lado do mais-que-tudo acompanhada de uma declaração de amor.







