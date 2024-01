O novo ano trouxe um novo amor. João Moura Caetano já esqueceu a relação com Luciana Abreu e tem passado alguns dias ao lado de Bárbara Norton de Matos. A atriz e nova comentadora do programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC, já passou os últimos dias do ano na quinta do toureiro, em Monforte, distrito de Portalegre, e não o escondeu, tendo publicado mesmo uma fotografia de uma fogueira à porta da herdade [ver imagem ao lado].









