Sem férias de verão devido às gravações da novela ‘Amor, Amor’, da SIC, Bárbara Norton de Matos tem aproveitado todas as escapadinhas para descontrair na praia, um dos seus locais de eleição.A atriz de 42 anos tem partilhado alguns momentos com os seguidores das redes sociais e, sempre que coloca fotografias em biquíni, causa alvoroço com as suas curvas.