Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barriga de Kate Middleton está cada vez maior

Princesa está a um mês de dar à luz bebé real.

09:41

Mesmo mantendo uma silhueta invejável ao oitavo mês de gravidez, a barriga de Kate Middleton, de 36 anos, está consideravelmente maior do que nas duas anteriores gestações. A imprensa britânica decidiu ouvir um especialista, que explicou que esta diferença se deve, sobretudo, ao facto de o útero estar mais dilatado, permitindo, assim, crianças mais pesadas e consequentemente mais saudáveis nos primeiros dias de vida.



O nascimento do novo membro real está previsto para meados de abril, um mês antes do casamento do príncipe Harry com a atriz de ‘Suits’, a norte-americana Meghan Markle.