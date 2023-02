A atriz brasileira Cláudia Raia deu à luz o terceiro filho este sábado, aos 56 anos. O nome escolhido para o bebé foi Luca e o anúncio foi feito através das redes sociais. "Luca chegou iluminando a noite de sábado", pode ler-se numa publicação de Instagram que já obteve mais de 700 mil gostos.Na fotografia vê-se a atriz acompanhada pelo marido, Jarbas Homem de Mello, de 53 anos, e pelo recém-nascido ainda no hospital.De notar que os outros dois filhos da celebridade, Sophia e Enzo, têm 20 e 25 anos respetivamente. São fruto do casamento anterior com o ator Edson Celulari.