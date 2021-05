"Bebia uísque sete dias por semana": O descontrolo de Gwyneth Paltrow durante confinamento

O confinamento não foi fácil para ninguém, mas para uns foi mais prejudicial do que para outros. Houve quem tenha adquirido novos hábitos, uns positivos, outros nem tanto, e houve quem tivesse perdido o controlo da sua rotina.Que o diga Gwyneth Paltrow que, durante o confinamento, acabou por se perder... no álcool. A famosa atriz de Hollywood assume que sofreu as consequências de estar fechada em casa. "Eu bebia sete noites por semana, cozinhava macarrão e comia pão. Perdi totalmente o controlo", disse em entrevista ao jornal britânico Mirror.Paltrow admite que chegou ao ponto de beber até desmaiar e admite o quão perigosa a sua rotina se tornou. "Quem bebe várias bebidas sete noites por semana? Eu amo uísque e fiz uma bebida chamada Buster Paltrow com Xarope de Ácer e sumo de limão, que batizei em homenagem ao meu avô porque ele também amava uísque", revela.Apesar da quarentena, a atriz acabou por ser 'apanhada' pela Covid-19. Sofreu sintomas ligeiros da doença e brinca: ": "Já estive neste filme [fazendo referência ao drama "Contágio"]. Temos de nos manter seguros, lavem as mãos com frequência", conclui.