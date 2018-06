Antigo futebolista não poupou nos sorrisos perante a realeza britânica.

David Beckham não deixou nada ao acaso e vestiu-se para impressionar numa cerimónia organizada pela rainha Isabel II de Inglaterra e Meghan Markle, mulher do príncipe Harry.O antigo futebolista, com 43 anos, deu nas vistas com um fato 'navy' que lhe assentava como uma luva, adornado por um sorriso de orelha a orelha, que denotava o seu entusiasmo por estar junto da realeza britânica.