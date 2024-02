Beijo apaixonado e muitos abraços: Taylor Swift celebra vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl

A cantora norte-americana Taylor Swift foi abraçada pelas amigas depois da vitória dos Kansas City Chiefs no Super Bowl 2024 contra os San Francisco 49ers no Estádio Allegiant, em Las Vegas, avançou a revista Page Six.



Assim que a equipa de Travis Kelce - namorado da cantora - venceu o jogo, Blake Lively, Ice Spice, Lana del Rey e Ashley Avignone agarraram a amiga enquanto celebravam a vitória.

A vitória não foi fácil de conseguir, e os Chiefs estavam a perder por 10-3 ao intervalo. Depois do prolongamento venceram por 25-22.



Taylor Swift juntou-se depois ao namorado, que festejava em campo com a equipa. Segundo a Page Six, a cantora viajou de Tóquio - onde esteve a dar um concerto - para Sin City na noite de sábado para domingo, para conseguir estar presente no jogo.





Os Chiefs ganharam quatro vezes o Super Bowl, com três títulos anteriores em 1970, 2020 e 2023.