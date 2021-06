Beldades aquecem ruas de Sevilha

Sevilha aqueceu ainda mais com o apoio das companheiras dos craques da Seleção. Muitas delas chegaram na véspera à cidade espanhola e aproveitaram para passear antes de vestirem as camisolas com as cores da bandeira nacional.









Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, foi quem deu mais nas vistas. Antes do início da partida, a espanhola sentiu-se em casa e foi com o enteado, Cristianinho, de onze anos, e um grupo de amigos a um bar, onde arrasou a dançar e a cantar, como fez questão de mostrar na sua conta de Instagram. Esta passagem por Sevilha está a ser acompanhada pela equipa da Netflix responsável pela gravação do reality show sobre a sua vida.

A cantora April Ivy, namorada de Rúben Dias, também se deixou fotografar nas ruas da cidade, assim como Cláudia Pinto Lopes, cara-metade de Dalot. Inês Degener Tomaz, paixão de Bernardo Silva, foi ao estádio com a irmã, e Patrícia Palhares, mulher de Palhinha, esteve com amigos.