Várias beldades portuguesas fizeram parar o trânsito, esta segunda-feira, em Paris, ao marcarem presença no evento de apresentação na nova coleção de collants da marca italiana Calzedonia. A modelo Sara Sampaio, a apresentadora Mafalda Castro, a cantora Mia Rose e as influenciadoras Liliana Filipa e Mel Jordão, companheira do cantor Diogo Piçarra, foram algumas das celebridades que estiveram no centro de exposições Palais Brongniart para uma experiência imersiva em que os collants - e as pernas esculturais que os acompanhavam - foram os protagonistas.









Ver comentários