Muitos comparam a beleza de Daniela com a da mãe, Helen.

Por Daniela Ventura | 01:30

De menina a mulher sensual e deslumbrante, a filha mais velha do ex-jogador da seleção nacional Luís Figo, de 46 anos, e da modelo sueca Helen Svedin, de 44, está a ser alvo de cada vez mais atenção.Daniela Figo, com apenas 19 anos, tem mostrado, através das fotos que publica, que herdou a beleza da mãe e tem aquecido o Instagram com imagens em que se mostra em biquíni. "Magnífica", "preciosa", "sempre maravilhosa" são alguns dos elogios que recebe na internet.