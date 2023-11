A festa premiou os reis do futebol, mas foram as rainhas a brilhar na gala Quinas de Ouro (Federação Portuguesa de Futebol), que se realizou segunda-feira, no Centro de Congressos de Lisboa.



Bernardo Silva, um dos premiados da noite, chegou ao evento na companhia da mulher, Inês Degener Tomaz, que trazia uma vestido azul-noite digno de um conto de fadas.









Ver comentários