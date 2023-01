Benedict Cumberbatch poder vir a pagar pelo comércio de escravos nos Barbados

Benedict Cumberbatch, ator britânico conhecido por interpretar o papel de Doutor Estranho, pode vir a enfrentar uma ação legal devido ao facto da sua família se ter aproveitado de mão-de-obra escrava entre o século XVIII E XIX, nos Barbados.Ao que a estação televisiva Sky News apurou, a família do artista era proprietária de uma plantação de cana-de-açúcar. Estima-se que a propriedade contasse com cerca de 250 escravos.O governo de Barbados, que esteve mais de 300 anos sob a tutela da coroa britânica, está a aplicar penas e indemnizações pela escravatura. Foi criado o movimento Caribenho para a Paz e a integração que visa estudar e pôr em prática estas penalizações.O objetivo é vingar todos os que sofreram na mão da escravatura. "Os descendentes de famílias de proprietários de escravos deveriam ser responsabilizados", explicou David Comissong, vice-presidente da comissão nacional de reparações de Barbados, ao jornal britânicoO ator inglês já se pronunciou sobre a situação publicamente. Pediu desculpa e reconheceu o papel da família no comércio dos escravos.É de relembrar que Benedict Cumberbatch interpretou o papel de um proprietário de uma plantação do filme "12 anos escravo", William Ford, em 2014.