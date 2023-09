Bernardo Silva e Inês Degener Tomaz já são pais! A pequena Carlota, primeira filha do casal, nasceu no passado dia 29 de agosto, conforme anunciado nas respetivas redes sociais. "Não há palavras para o que estamos a sentir! Bem-vinda, Carlota", é possível ler na legenda da publicação.



As mensagens de parabéns não tardaram a chegar.









