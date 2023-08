Surpresa! Porque razão está Bernardo Silva um dia antes da Supertaça Europeia - jogo entre o Manchester City e o Sevilha - e em pleno campeonato inglês com a mulher, Inês Degener Tomaz, na praia do Gigi, no Algarve? À partida pode ser uma surpresa, mas há uma justificação. De acordo com a imprensa inglesa, Bernardo Silva, de 29 anos, sentiu algumas dores após a vitória frente ao Burnley (0-3) e falha assim o duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa.









