Bernardo Silva, de 28 anos, e Inês Degener Tomaz, de 25, tiveram a festa com que sempre sonharam. Na presença de familiares e amigos - foram cerca de 250 -, divertiram-se até às tantas da madrugada na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, Covas do Douro.



O ambiente foi de descontração e muita música.









