Beyoncé e Jay-Z lançam álbum surpresa

Vídeo do single de estreia foi filmado no Museu do Louvre, em Paris.

19:51

Beyonce e Jay-Z lançaram o primeiro álbum em conjunto e anunciaram-no este sábado num concerto em Londres, no Reino Unido, onde estão juntos em digressão.



O vídeo do primeiro single tem o nome de "Apeshit - The Carters" e foi filmado no Museu do Louvre, em Paris, França, segundo avança a CNN.