A relações-públicas garante que é sempre romântica nas viagens que faz.

09:39

Bibá Pitta prefere passar as férias de verão em Portugal, sempre junto da família. Para a relações-públicas, a rotina e as obrigações são dispensáveis.



- CM: Férias dentro ou fora de Portugal?

– Dentro. Os meus 15 melhores dias do ano são no Ancão, porque tenho a família toda comigo.



