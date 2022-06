Bibi Van Der Velden, a joalheira de Rihanna que veio morar para Portugal

Trabalha no segmento do luxo mas não abdica de subverter os códigos instituídos. "Porque é que as pérolas têm de ser formais, associadas a looks muito bem comportados?", questiona a escultora e joalheira holandesa Bibi Van der Velden que, em plena pandemia, se instalou com a família na Malveira da Serra, a dois passos de Cascais. É por isso que uma visita guiada às coleções por si assinadas se transforma rapidamente numa viagem de sonho semelhante às dos nossos antepassados quando entravam nos gabinetes de curiosidades setecentistas.



