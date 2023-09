Boda Real na República

Na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, às três da tarde do mês que lembra a República, casa-se a bisneta do absolutista Dom Miguel, filha de Isabel de Herédia e Duarte Pio de Bragança. Irmã do meio de Afonso e de Dinis. Como manda a tradição, Maria Francisca de Bragança, que tem nome completo difícil de ser decorado (Maria Francisca Isabel Micaela Gabriela Rafaela Paula), veio ao mundo na segunda-feira 3 de Março de 1997, em Lisboa, e se Portugal, um dia, fizesse o pino e regressasse à monarquia, a noiva encontra-se em terceiro lugar na linha de sucessão ao trono.









Ver comentários