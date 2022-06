Brad Pitt acusa Angelina Jolie de prejudicar a sua empresa de vinhos

O final da relação de Brad Pitt e Angelina Jolie tem sido bastante controversa e a empresa de vinhos do Château Miraval que dividiam é um dos fatores que alimenta o conflito. De acordo com o The Guardian, Brad Pitt culpa Angelina Jolie de lhe “infligir danos” ao vender a sua parte do negócio para um investidor rival russo.Pitt já avançou com uma ação legal para manter a sua participação maioritária na empresa, apesar de Jolie ter tido permissão para vender a sua parte por mais de 150 milhões de euros, em 2021. Segundo os documentos do Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, obtidos pelo Daily Mail, a estrela de "Fight Club" alegou que a atriz vendeu secretamente a vinha francesa a um “oligarca russo”, com “intenções venenosas”.A fonte afirma ainda que a transação foi feita no ano passado à Tenute del Mondo, controlada pelo multimilionário Yuri Shefler, proprietário do grupo Stoli. "Jolie sabia e pretendia que Shefler e seus afiliados tentassem controlar o negócio que Pitt construiu e minar o investimento de Pitt na Miraval", referem os documentos.