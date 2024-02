É mais uma vitória para Brad Pitt: um tribunal do Luxemburgo decretou que o ator deverá ser considerado o proprietário maioritário da vinha que comprou com a ex-mulher, Angelina Jolie, e que está avaliada em 500 milhões de dólares (cerca de 461 milhões de euros). Quando compraram o Château Miraval, em França, Brad Pitt detinha 60% da vinha e Angelina 40%. No entanto, quando se casaram, em 2014, ele deu-lhe os 10% de presente – o que os tornou proprietários de igual direito.



Desfeito o casamento, Brad Pitt considera que está desfeita a parceria e o tribunal luxemburguês deu-lhe razão. Não é, porém, a última palavra para este processo, que decorre ainda na Justiça, tanto no Luxemburgo como na Califórnia. Angelina Jolie vendeu já 50% da propriedade ao russo Yuri Shefler,





mas o ex-marido quer que o contrato seja considerado nulo.