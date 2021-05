Após cinco anos de batalha na Justiça no seguimento do divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie, o processo da guarda dos filhos sofreu uma reviravolta e o galã de Hollywood ganhou a guarda partilhada de cinco dos seis filhos, em comum com a atriz - Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, e os gémeos Knox e Vivienne, de 12. Fora do acordo de custódia está o filho Maddox, de 18 anos, que por já ter atingido a maioridade não entra na ...