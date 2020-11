Brad Pitt passou várias horas a distribuir comida a famílias carenciadas

Brad Pitt participou numa ação de solidariedade, em Los Angeles, que tinha como objetivo entregar alimentos a famílias com baixos rendimentos.

O ator, de 56 anos, apareceu com uma imagem descontraída e a usar uma máscara facial, pelo que muitas pessoas nem o reconheceram. Mas a verdade é que o ator passou cerca de quatro horas a descarregar e a distribuir caixas de comida às pessoas que esperavam nas longas filas, tendo sido igualmente visto a conduzir um dos camiões que transportava as mercadorias.

Recorde-se que esta não foi a primeira vez que o ator mostrou preocupações sociais. Já em 2007, por altura do Furacão Katrina que atingiu Nova Orleães, nos Estados Unidos, Brad Pitt tinha criado a fundação Make It Right para ajudar as vítimas desta tempestade.