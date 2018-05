Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brigitte Nielsen grávida do quinto filho aos 54 anos

Atriz vai ser mãe com o atual marido, Mattia Dessi.

16:06

Brigitte Nielsen, de 54 anos, anunciou que está à espera de bebé com o marido Mattia Dessi, com quem está desde 2006. A atriz já é mãe de quatro crianças, no entanto, este vai ser o primeiro filho fruto do atual casamento.



O anúnico foi feito através das redes sociais, algo que surpreendeu os fãs da artista. "A família vai aumentar", escreveu a atriz numa publicação fazendo-a acompanhar por uma fotografia sua a exibir a barriga de grávida.



A novidade dividiu os seguidores da manequim dinamarquesa, levando alguns até a pensar que se tratava de uma brincadeira. Já outros fizeram questão de parabenizar a futura mamã: "Wow! Parabéns" e "Sempre tão bela! Boa sorte com tudo" foram alguns dos comentários escritos pelos fãs na página pessoal de Brigitte Nielsen.



A dinamarquesa tornou-se popular ao participar do filme "Cobra", ao lado de Sylvester Stallone, com quem esteve casada entre 1985 e 1987. Este matrimónio acabou por ter um desfecho infeliz, quando a manequim apanhou o marido a ser-lhe infiel com outra mulher, caso que gerou polémica na altura.



Este é então a quinta gravidez da atriz que já tem quatro filhos rapazes: Julian Winding, com 34 anos, Killian Marcus Nielsen, de 28, Douglas Aaron Meyer, de 25, e Raoul Ayrton Meyer Jr, com 23.