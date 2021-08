Britney Spears acusada de negligência com os cães

A cantora Britney Spears foi acusada de negligência para com os seus cães.



A cuidadora levou os animais da artista ao veterinário por terem ficado doentes, mas acabou por não regressar.

Os cães ficaram à guarda da mulher que começou a desconfiar da negligência da cantora para com os animais.

No passado dia 10 de agosto, a cantora preparava-se para apresentar queixa por causa do desaparecimento dos animais. Chegou a chamar as autoridades, mas acabou por se arrepender.

Cerca de seis dias depois e ainda sem os cães, Britney decidiu confrontar a empregada doméstica sobre o desaparecimento dos canídeos. A mulher apoiou a tese da cuidadora, mostrando imagens de um dos cães a vomitar quando ainda estava À guarda da cantora.

De acordo com o TMZ, as duas mulheres envolveram-se numa discussão, com Britney a arrancar o telefone das mãos da empregada. A mulher afirma que a cantora lhe bateu no braço.

Na tarde da passada quinta-feira, a princesa da pop continuava sem os cães.