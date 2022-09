Britney Spears admite que não quer ver os filhos "até se sentir valorizada"

A cantora norte-americana Britney Spears recorreu ao Instagram no fim de semana passado para enviar um pedido de desculpas aos filhos Jayden e Preston, depois de um deles ter dito que se sentia frustrado com as atitudes da mãe nas redes sociais.

Jayden, de 16, em entrevista ao DailyMail e ITV no início do mês, criticou as publicações de Britney nas redes sociais, que considera terem como objetivo chamar a atenção. "É quase como se ela tivesse de publicar algo no Instagram para obter alguma atenção", referiu.



"Se é isso que ela quer fazer, é isso que ela vai fazer", salinetou Jayden, acrescentando que não vai odiá-la por isso. "Isto está a aconter há anos e anos e há uma grande problablidade de que nunca pare, mas eu estou a acredito que ela vai parar".

A cantora de 40 anos, que tem 42 milhões de seguidores na plataforma, respondeu às alegações do filho numa publicação na rede social, referindo que estava "zangada" com os comentários e "não estava disposta a ver" os filhos até se sentir "valorizada". Britney apagou o 'post' algumas horas depois.



Apesar de "desesperada" para ver Jayden e Preston, a criadora do 'hit' Toxic pediu desculpa aos filhos por não os querer ver, mas, segundo Britney, [ela] deveria sentir-se "muito mais valorizada": "Honestamente, eu deveria sentir-me muito mais valorizada".



"Tudo o que sei é que o meu amor pelos meus filhos é mais do que qualquer coisa e desculpem se alguma vez vos magooei de alguma forma", destacou Britney, acrescentando que lhe disseram que os filhos a tinha "bloqueado" no Instagram.

"Jayden e Preston, eu adoro-vos... Eu sou tão abençoada por chamar-vos de meus. E eu só quero que vocês saibam disso", terminou a cantora.