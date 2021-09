Britney Spears anuncia noivado com Sam Asghari

A cantora norte-americana Britney Spears recorreu às redes sociais para anunciar o noivado com o personal trainer Sam Asghari, no passado domingo. A revelação no Instagram acontece cinco dias depois do pai de Britney, que controla a carreira e vida da artista há mais de 13 anos, ter apresentado a documentação para deixar de ser tutor da fiha.

"Não consigo acreditar!", escreveu a cantora num post do Instagram onde mostra o anel de noivado com um diamante de 4 quilates. O personal trainer também publicou a noticia nas suas redes sociais.

Os rumores de um possível noivado já corriam há alguns dias, depois de Sam Asghari ter sido visto numa joalharia em Los Angeles. O anel escolhido tem ainda uma gravação com a palavra "leoa", a alcunha que Sam Asghari deu à cantora de 39 anos.

A história do casal começou em 2016 depois dos dois se terem conhecido nos bastidores do videoclip "Slumber Party".

A cantora já lutava pelo término da tutoria do pai desde 2008, um processo que esteve na origem do movimento "Free Britney". Em junho, a cantora tinha dito em tribunal que queria casar com Asghari e ter um filho com ele, mas que não tinha permissão para isso, já que o casamento dependia da aprovação da tutela.