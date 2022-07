Em 1998, Britney Spears lançou o sucesso musical 'Baby One More Time'. Depois de 24 anos, a cantora norte-americana gravou-se a cantar, à capella, uma nova versão do 'single', publicada nas redes sociais."Não partilho a minha voz há muito tempo, talvez demasiado... E aqui estou eu a brincar em minha casa com uma versão diferente de 'Baby'", partilhou Britney, agora com 40 anos, com os seus mais de 41 milhões de seguidores no Instagram.