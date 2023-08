Britney Spears e Sam Asghari a caminho do divórcio. Modelo acusa a cantora de traição

A cantora americana Britney Spears e o modelo e ator Sam Asghari estão a caminho do divórcio, avança o site TMZ.Fontes próximas de Britney disseram ao TMZ que Sam está completamente fora da vida da cantora e que saiu de casa na semana passada depois de uma discussão em que acusou Britney de traição, embora não tenha sido ainda confirmado a veracidade desta acusação.O casal casou em junho de 2022 e em março de 2023 começaram a circular rumores de que o romance não estava bem, informa a revista People.De acordo com o TMZ, a cantora parece estar sozinha neste processo de separação uma vez que não fala com os irmãos nem com o pai. A mãe, Lynne, visitou-a em maio e parecia que tinham feito as pazes, mas fontes diretas disseram que a relação azedou novamente e que, mais uma vez, não se falam.