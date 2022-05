Britney Spears publica fotografias nua e deixa fãs preocupados

Britney Spears, a famosa cantora norte-americana, publicou várias fotografias nua na rede social Instagram, onde conta com 41 milhões de seguidores. Grávida do seu terceiro filho, os fãs começam a temer pela saúde mental da celebridade.

Depois de 13 anos sob a tutela do pai, que a impedia de ter independência e de tomar as suas próprias decisões, Britney Spears tem publicado várias fotografias em que aparece nua, o que gerou uma onda de preocupação entre os fãs.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Britney Spears (@britneyspears)

Grávida do seu terceiro filho com o noivo, Sam Asghari, a 'princesa da pop' disse que sempre se sentiu silenciada durante os anos de tutela.

Segundo o jornal Daily Mail, os psicólogos acreditam que a cantora pode estar apenas a "recuperar o controlo da sua juventude perdida" aos 40 anos de idade.

A psicóloga Audrey Tang falou sobre o assunto e disse que Sam provavelmente não vai fazer nada para impedir a noiva de publicar as fotos, com medo de "imitar o controlo do pai".