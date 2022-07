Britney Spears publica nove fotos nua numa hora e deixa fãs preocupados

Britney Spears, a famosa cantora de 'Oops!... I Did It Again', voltou a publicar fotografias na sua página de Instagram onde aparece nua. Desta vez os fãs mostraram-se ainda mais preocupados: a cantora publicou 10 fotos deste género em apenas uma hora.

Esta não é a primeira vez que Britney publica fotografias em que aparece sem roupa, mas nove fotografias e um vídeo num espaço de tempo tão curto surpreendeu os fãs, que não tardaram em mostrar a sua preocupação nos comentários.

Em Londres, e na cama do hotel onde estava hospedada, a cantora partilhou os conteúdos que incluem uma compilação de várias fotografias em que aparece em diferentes posições.

"Ok... Não entendo. O que é que está a acontecer?" e "Por favor, estás tão aborrecida!" são alguns dos comentários dos fãs da artista.