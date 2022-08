Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elton John (@eltonjohn)

A cantora Britney Spears vai regressar ao mundo da música com a colaboração especial de Elton Jonh.Apesar dos detalhes ainda não serem concretos, a faixa musical irá chamar-se 'Hold Me Closer', segundo um porta-voz mencionou aos meios de comunicação.Elton Jonh partilhou uma fotografia no Instagram com o emoji de uma rosa e de um foguetão com a descrição "HoldMeCloser".