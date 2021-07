Britney Spears só volta a atuar em palco quando o pai não lhe controlar a vida

A estrela da pop Britney Spears afirmou este sábado na rede social Instagram que não voltará a atuar em palco enquanto o pai, Jamie Spears, lhe controlar a vida profissional e pessoal.

"Eu não me vou apresentar em nenhum palco tão cedo com o meu pai a controlar o que visto, digo, faço ou penso. Tenho feito isso nos últimos 13 anos", afirma.

O contrato que Britney assinou em 2008 autoriza o pai a tomar decisões sobre a vida da filha, incluindo o que veste para os concertos e a música que irá cantar, a maquilhagem que usa e até a proibição de retirar o método contracetivo DIU, para poder voltar a engravidar.

Este acordo ocorreu porque a cantora pop tinha sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico no âmbito de um esgotamento nervoso e suposto envolvimento com drogas.

"Este controlo matou os meus sonhos. […] Então, tudo o que tenho é esperança", confessa na publicação. Acrescenta que já foi obrigada a atuar contra a própria vontade e drogada para o efeito.

A estrela da pop revela também que não gostou da forma como alguns documentários biográficos mostram "momentos humilhantes" do passado da vida da cantora, e que já ultrapassou esses momentos.

Um dos mais recentes, "Framing Britney Spears", trouxe atenção e apoio público ao caso da cantora e até deu início ao movimento "Free Britney" (em português, "Libertem a Britney").

Na mesma publicação, Spears deixa ainda duras críticas à irmã, Jamie Lynn Spears, por ter cantado músicas da autoria da estrela durante a entrega de prémios do Radio Disney Music Awards, em 2017, e que a "suposta rede de apoio" a magoou profundamente.

A cantora, de 39 anos, afirma que o contrato é abusivo e que permite que o pai a explore financeiramente, já que ele é o único responsável pelo património de 50 milhões de euros da filha.

Na passada quarta-feira, Britney conseguiu escolher o próprio advogado que a defenderá no pedido de encerramento do acordo. A próxima sessão do julgamento está marcada para 29 de setembro.