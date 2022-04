Há já alguns anos que Bruce Willis, de 67 anos, vinha dando sinais de que as suas capacidades cognitivas já se estavam a deteriorar.

De acordo com o ‘LA Times’, Willis (que foi diagnosticado com afasia) tinha um ator que viajava consigo e que lhe ditava os textos através de uma escuta. Também as cenas de ação, incluindo as que envolviam armas, eram filmadas com recurso a um duplo.