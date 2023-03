Bruce Willis visto pela primeira vez desde o diagnóstico de demência

O ator norte-americano Bruce willis de 67 anos foi visto pela primeira vez, esta quinta-feira, depois de ter sido diagnosticado com demência frontotemporal no mês passado.Segundo o jornal britânico, Daily Mail, o ícone de Hollywood anunciou há um ano que iria colocar um ponto final na carreira de ator, depois de ter sido diagnosticado com afasia, um disturbio neurológico que afeta a comunicação. No entanto, o estado de saúde do ator progrediu e o diagnóstico é mais específico: demência frontotemporal.Bruce willis foi fotografado em Santa Mónica, Califórnia, com um visual descontraído.