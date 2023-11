Bruno Cabrerizo vai apresentar o programa da TVI ‘Dança com as Estrelas’ ao lado de Cristina Ferreira e a também diretora de Entretenimento e Ficção já afirmou que o brasileiro “vai estar de segunda-feira a domingo junto do público, enquanto ator e enquanto apresentador”. Aos 44 anos, este será certamente o ponto alto da sua carreira, mas são conhecidas as dificuldades que Bruno Cabrerizo passou para vingar.









