Joana Ornelas poderá agora contestar o pedido.

Por Miguel Azevedo e António Sérgio Azenha | 09:59

Bruno de Carvalho avançou com o processo de divórcio litigioso de Joana Ornelas. Interposta pelo ex-presidente do Sporting contra a mulher, a ação de "divórcio sem consentimento do outro cônjuge" deu entrada terça-feira no juiz 3 do Tribunal de Família e Menores de Lisboa e foi distribuída no mesmo dia.