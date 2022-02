Bruno de Carvalho é expulso do Big Brother e reage a queixas de violência nas redes sociais

Bruno de Carvalho revelou numa publicação que passou a madrugada em casa, sozinho e a beber. "comportamento ameaçador do concorrente para com a namorada", a concorrente Liliana de Almeida, que ainda se mantém no programa.Bruno de Carvalho revelou numa publicação que passou a madrugada em casa, sozinho e a beber.

Bruno de Carvalho foi expulso do 'Big Brother Famosos', este domingo. Durante a madrugada, o ex-presidente do Sporting deixou várias mensagens na sua conta oficial do Twitter, com vários insultos e ameaças à mistura."Outra vez? Desta vez vão todos ter luta!", escreveu Bruno, depois de uma denúncia feita ao Ministério Público sobre o"Desta vez aprendi... Sozinho mas com dignidade!", escreveu Bruno de Carvalho.