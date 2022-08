Marcado para 2 de setembro, o casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida vai acontecer no Solar do Paço, em Algoz, Silves.O preço deverá rondar entre 100 e 200 euros por convidado, enquanto o aluguer do espaço não fica por menos de mil euros. A cerimónia vai ser transmitida pela TVI (que assume os custos) e será apresentada por Cristina Ferreira.