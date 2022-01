Bruno de Carvalho e Liliana trocam beijo no Big Brother

O amor está mesmo no ar na casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI). Após três semanas de cumplicidade, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida deram o primeiro beijo na boca.O momento especial aconteceu depois do ex-presidente do Sporting ter sido desafiado pela artista. Caso desse um mergulho na piscina, então receberia o beijo. Sem hesitar, Bruno saltou para a água e não tardou em receber a desejada recompensa, mostrando mais uma vez a evidente aproximação a Liliana.Os restantes concorrentes do reality show não ficaram indiferentes e destacaram a cumplicidade entre os dois.